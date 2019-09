ट्विटर पर जावेद अख्तर को कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल का करण बनी है उनकी पत्नी शबाना आजमी द्वारा पोस्ट की गई एक तस्वीर। इस तस्वीर पर जावेद अख्तर को कोई पाकिस्तानी बता रहा है तो कोई गद्दार लिख रहा है। कुछ ऐसे ट्विटर यूजर्स भी हैं जो बेहद ही आपत्तिजनक बातें लिख रहे हैं। ये बातें ऐसी हैं जिन्हें हम यहां बता भी नहीं सकते। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जावेद अख्तर के लिए अच्छी बातें भी लिख रहे हैं।

दरअसल हुआ ये कि शबाना आजमी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की। इस फोटो में जावेद अख्तर और गीतकार गुलजार साथ में दिख रहे हैं। दोनों किसी प्लेन में बैठे हुए हैं। इस बेहद खूबसूरत तस्वीर को शेयर करते हुए शबाना आजमी ने लोगों से इसके लिए कैप्शन मांगे।

You give the captions ! pic.twitter.com/o5JVEOhMGE

शबाना आजमी का ये ट्वीट देख कुछ लोग जावेद अख्तर को ट्रोल करने लगे। लोग लिखने लगे कि गुलजार विद नक्सलियों का यार। कुछ ने लिखा- एक पाकिस्तानी और एक भारतीय। कुछ लिख रहे हैं कि गुलजार सच्चे भारतीय हैं और दूसरा शख्स पक्का जिहादी। एक यूजर ने लिखा- एक भारतीय शायर पाकिस्तानी शायर के साथ..तस्वीर पाकिस्तानी शायर की पत्नी ने ली है। ऐसे ही एक अन्य यूजर ने लिखा- एक फेमस पाकिस्तानी एजेंट भारतीय लिजेंड गुलजार साहब के साथ।

Gulzar is a real man. The other one a closet jehadi

— Manish_chauhan22 (@Chauhan22Manish) September 4, 2019