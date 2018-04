VIDEO: भगवाधारी युवकों ने मस्जिद के बाहर किया हंगामा, तलवारें लहराते हुए लगाए जय श्री राम के नारे

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ भगवाधारी युवक मस्जिद के बाहर हंगामा करते और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, हाल ही में राजधानी दिल्ली के मंडावली क्षेत्र स्थित मस्जिद के सामने भगवा वस्त्र धारण किए कुछ युवाओं ने जमकर हंगामा किया। बाइक में सवार होकर मस्जिद के क्षेत्र में पहुंचे भगवाधारी युवकों ने जय श्री राम के नारे तो लगाए ही, साथ ही वहां उन्होंने वहां तलवारें भी लहराई, धुआं उड़ाया और गुलाल फेंका। रिपोर्ट्स के मुताबिक अखंड भारत मोर्चा के युवा कार्यकर्ताओं ने मंडावली क्षेत्र में यह हंगामा किया।

वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवा बाइक से मस्जिद पहुंच रहे हैं। वीडियो में एक युवक फेसबुक लाइव करते हुए कह रहा है, ‘जय श्री राम सभी भाइयों को… भाइयों हम लोग दिल्ली के मंडावली क्षेत्र में हैं, मस्जिद के सामने हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो से सभी भाई लोग जुड़ जाएं, मस्जिद के सामने आप सबको नजारा दिखाया जाएगा, अखंड भारत मोर्चा के द्वारा… सभी भाई जुड़ जाएं, मस्जिद आने वाली है, वीडियो से जुड़ जाएं और शेयर करते रहें। मस्जिद आ गई है बस… सभी भाई शेयर करते रहें…।’ मस्जिद के पास पहुंचकर वीडियो में बोलने वाला युवक बाइक से उतरा और उसने ढेर सारी अगरबत्तियां जलाईं। उस युवक के अलावा एक अन्य युवक भी उतरा उसने तलवार के ऊपर गुलाल की पुड़िया रखी और उसे जलाया। इसके अलावा कुछ युवाओं के हाथों में गदा भी दिख रहा है।

Hello @DelhiPolice, This Guy Ankit and his jobless group intentionally flashing Swords and Smoke bombs while shouting Ram Rajya Layenge In front of a Mosque. He'd posted this video live on FB. Can there be any action against these so called Nationalists? pic.twitter.com/I7M3O2jmNV

