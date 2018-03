भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा इन दिनों नाराज हैं। खासकर उनसे, जो दूसरों का अपने मतलब के लिए प्रयोग करते हैं। टेनिस खिलाड़ी ने इसी को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, “मुझे झूठ बोलने वालों से ज्यादा उन लोगों ने नफरत है, जो बाकी लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं।” सानिया ने इस बाबत मंगलवार (13 मार्च) को ट्वीट किया। उन्होंने इसमें लिखा, “मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को नापसंद करती हूं, जो मौकापरस्त होते हैं। जो अपने फायदे के लिए हमेशा आपका इस्तेमाल करना चाहते हों। मुझे झूठ बोलने वालों से भी अधिक इन्हीं तरह के लोगों से नफरत है। दुर्भाग्य है कि इन दोनों ही तरह के लोगों का मुझे सामना करना पड़ता है।” हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट तो नहीं हो सका कि उन्होंने किसको निशाने पर लेते हुए यह पोस्ट किया। वहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं और सानिया की बात का समर्थन किया। कहा कि यह बिल्कुल सच बात है।

The only people I dislike more than liars are opportunists trying to always use you for their benefit – unfortunately I come cross both these kinds way too often in my life #randomrant #someppl

— Sania Mirza (@MirzaSania) March 13, 2018