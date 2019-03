मशहूर फैशन ब्रैंड्स कई बार हमारे लिए यूनिक स्टाइल के प्रॉडक्ट्स लॉन्च करते हैं। कई बार प्रॉडक्ट जरा हटके होता है। लेकिन प्रॉडक्ट अगर हटके है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि वह लोगों को पसंद ही आ जाएगा। एक कपड़ा कंपनी अपने यूनिक प्रॉक्डक्ट लाने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। ब्रिटिश फैशन ब्रैंड ASOS सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई है। वजह है कंपनी द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई आर-पार दिखने वाली एक पैंट। इस पैंट की कमत 3600 रुपये है। पैंट ट्रांस्पेरंट है और इसे पहनने वाले की बॉडी आर-पार दिखेगी। बस! इसी बात को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स बिगड़ गए। लोगों को यह प्रॉडक्ट कुछ खास पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर इसकी लानत-मलानत होने लगी।

कंपनी की वेबसाइट पर इस पैंट का नाम “Flounce London sheer organza combat trousers” दिख रहा है। पैंट की कीमत £40 यानी की लगभग 3600 रुपये है। कंपनी ने अपने इंस्टाग्रैम अकाउंट (Asbos_Sos ) पर प्रॉडक्ट की फोटो शेयर की। फोटो में कैप्शन दिया गया, “When you did four squats this morning and the world must know.” इसका मतलब होता है जब सुबह उठकर आपने 4 स्कॉट किए हों और दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रॉडक्ट लोगों को पसंद नहीं आया और इंस्टाग्रैम पर इसे काफी सारे नेगिटिव कमेंट्स मिले। चलिए डालने हैं एक नजर इस पर आने वाले नेगिटिव कमेंट्स पर।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App