Jammu and Kashmir Pulwama Awantipora Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीफ के काफिले पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात लगातार की जा रही है। केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि वह जो कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा, “अभी हमारे देश की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जा रहा है। अब हम एक प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इन तीनों नदियों का पानी यमुना में मिलाएंगे। इससे एक बार फिर से यमुना नदी में ज्यादा पानी होगा।” गडकरी के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे और पूछा कि अब तक क्या कर रहे थे?

एक यूजर ने लिखा, “सत्ता में आने के बाद 4.5 साल तक क्या कर रहे थे? जुमलेबाजी!”

What were you doing from last 4.5 years in power ?? Jumlebazi

— Minorities India (@MinorityMuslims) February 21, 2019