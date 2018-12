नरेंद्र मोदी पर कपिल सिब्बल ने लिखी कविता, लोगों ने लगा दी क्लास

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपित सिब्बल ने रविवार को कहा कि अगस्त वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल द्वारा मिसेज गांधी और सन ऑफ इटैलियन लेडी का नाम लेने के मामले में भाजपा पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा, “यह आश्चर्यजनक है। एक सरकारी वकील जो ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे हैं, राजनीति कैसे कर सकते हैं? पीएम के द्वारा जैसा निर्देश दिया जा रहा है, वैसा वे कर रहे हैं। हमें अब देश की एजेंसी के प्रति विश्वास नहीं है।”

इस बयान के बाद कपित सिब्बल ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए एक कविता लिखी। कविता के माध्यम से उन्होंने कहा, “भाजपा अब ऋण के आकार को कम कर रही है और ऋण माफी को लेकर कांग्रेस को झूठा बता रही है। मैं पूछता हूं कि 15 लाख के वादे का क्या हुआ? उस पैसे का क्या हुआ जिसे वापस लाने का वादा किया गया था? आप जिस नाव की सवारी कर रहे हैं, उसका उलटना तय है। अब आपके बयान को सुन आश्चर्य नहीं होता है।”

Kapil Sibal, Congress on ED says Christian Michel spoke about ‘son of Italian lady’: It’s shocking! How can a public prosecutor who is representing both ED & CBI come to court and play politics? He’s doing as he is instructed by the PM. We don’t have any faith in any agency now. pic.twitter.com/oVqM6zWciv

Modiji

Now that BJP

is cut to size

loan waivers are

just Congress lies

what about the

fifteen lakhs

you had promised

you would bring back

give to the poor

to change their fate

a Jumla that

we know was fake

the boat you ride

sure to capsize

your statement thus

is no surprise

— Kapil Sibal (@KapilSibal) December 30, 2018