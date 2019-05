कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को लोग उनका एक पुराना बयान याद दिला रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपको अपना कहा याद है ना? साथ ही सिद्धू के पुराने बयान का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे हैं। दरअसल 28 अप्रैल 2019 को सिद्धू ने कहा था कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव हारे तो मैं राजनीती छोड़ दूंगा। आज जब 17वीं लोकसभा के लिए वोटों की गिनती हो रही है उसमें खबर लिखे जाने तक राहुल गांधी अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से लगभग 19 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं। अभी तक के 11 राऊंड की वोटिंग में लगभग 4 लाख वोटों की गिनती हुई है। रुझान को देखते हुए लोग अनुमान लगा रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से हारने जा रहे हैं। इसी अनुमान के साथ लोग नवजोत सिद्धू को ट्रोल करते हुए उनका पुराना बयान याद दिला रहे हैं।

बता दें कि साल 2014 में भी स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को टक्कर दी थी। हालांकि पिछली बार राहुल गांधी ने अपनी सीट बचा ली थी। इस बार अभी तक इस सीट पर सस्पेंस बना हुआ है हालांकि रुझान स्मृति ईरानी को खुश करने वाले हैं।

मतगणना के रुझानों पर लोग सोशल मीडिया पर पूरे मस्ती के मूड में हैं। ऐसे लोग एक से एक मीम्स शेयर कर रहे हैं। कुछ मीम्स में अमित शाह को देश विदेश में कहीं भी सरकार बनाने का दावा पेश करते दिखाया गया है तो कुछ में निरहुआ को रिक्शा चलाते।

