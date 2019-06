केजरीवाल के महिलाओं को दी फ्री राइड की सौगात, टि्वटरबाजों ने यूं ली मौज

विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन बसों और मेट्रो ट्रेनों में महिला यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराएगी जो लगभग 700 से 800 करोड़ रुपया होगी और इस प्रस्ताव को 2-3 महीनों में लागू किया जाएगा। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘दिल्ली मेट्रो को भी साथ में लिया गया है। मैंने उनसे एक हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।’ विपक्ष ने इसे जहां ‘लोकलुभावन’ और ‘गुमराह’ करने वाला बताया है। वहीं, टि्वटर यूजर्स भी मौज लेने लगे हैं। यूजर्स एक से बढ़कर एक मजेदार फोटो शेयर कर रहे हैं और चुटकुले शेयर कर हैं।

टि्वटर यूजर @GaurangBhardwa1 ने लिखा, “मेट्रो में, महिला 1 (बुर्के में ) : दीदी केजरीवाल ने ये अच्छा किया, हमे अब टिकट नही लेना होगा। महिला 2 (बुर्के में ) : ए सलीम ज्यादा ओवरएक्टिंग मत कर तू , पकड़ा जायेगा।” @coolfunnytshirt ने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर, अक्षय कुमार और दीपक तिजोरी की महिलाओं के वेष वाली एक तस्वीर शेयर की। साथ में लिखा, “ऋषि कपूर और पेंटाल मुफ्त मेट्रो की सवारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि अक्षय कुमार और दीपक तिजोरी फ्री में बस से सफर के लिए इंतजार कर रहे हैं।”

Rishi Kapoor and Paintal waiting for free metro ride while Akshay Kumar and Deepak Tijori waiting for free bus ride in Delhi. #DelhiMetro #Kejriwal #FreeMetroForWomen #PromisesLikeKejriwal pic.twitter.com/mmQXQizFv7

— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) June 3, 2019