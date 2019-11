अमेरिकी कारोबारी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्‍थापक बिल गेट्स और उनकी पत्‍नी मेलिंडा गेट्स (फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष )भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा पर सोमवार 18 नवंबर को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिल गेट्स से मुलाकात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। पीएम ने ट्वीट में लिखा था- बिल गेट्स के साथ यह मीटिंग अदभुत रही। विभिन्न विषयों पर उनके साथ बातचीत करना हमेशा ही एक प्रसन्‍नता भरा अनुभव रहता है। वे उत्‍साह, इनोवेशन और जमीनी स्‍तर से जुड़ाव रखते हुए पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। इन्‍हीं खासियतों के चलते वे पृथ्‍वी को एक बेहतर जगह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

इस ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की।

Wonderful meeting with Mr. @BillGates. Always a delight to interact with him on various subjects. Through his innovative zeal and grassroots level work, he is passionately contributing towards making our planet a better place. pic.twitter.com/54jClhbDiL

— Narendra Modi (@narendramodi) November 18, 2019