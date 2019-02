उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर बनी प्रियंका सेना सोमवार (11 फरवरी, 2019) को ट्रोल्स के निशाने पर आ गई। राजधानी लखनऊ में एक तरफ प्रियंका का रोडशो था। वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स प्रियंका सेना और उसके कार्यकर्ताओं के मजे ले रहे थे। टि्वटर पर लोग टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और मजेदार मीम के जरिए न केवल प्रियंका सेना के मजे ले रहे थे, बल्कि प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के कपड़ों पर भी चुटकी ले रहे थे। ट्रोल्स #pappuaurpinkikiparty और #pinksena के साथ ये सारी चीजें पोस्ट कर रहे थे। किसी ने प्रियंका सेना को ‘पिंकी सेना’ बताते हुए कहा कि इसकी ड्रेस जीजा जी (वाड्रा) से प्रेरित है, जबकि एक यूजर ने लिखा- यह ड्रेस बेहद बचकाना है।

देखें, कैसे लोगों ने प्रियंका सेना के कार्यकर्ताओं और उनकी गुलाबी ड्रेस को लेकर उनका मजाक बनाया-

Forget pink chaddis, this is the #priyanka sena in UP pic.twitter.com/We8Dw6GMOH

Priyanka Sena of just 5 people

There are more people when a JCB is digging

pic.twitter.com/yAUZIp7LtA

— Srikanth (@srikanthbjp_) February 11, 2019