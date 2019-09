सोमवार को विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान(Abhinandan Varthaman) ने एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ संग पठानकोट एयरबेस से MIG 21 में उड़ान भरी। इस खबर की रिपोर्टिंग तमाम मीडिया चैनल्स ने की। लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को एनडीटीवी द्वारा की गई इस खबर की रिपोर्टिंग पसंद नहीं आई। ऐसे लोग चैनल को ट्विटर पर ट्रोल करते हुए खरी-खोटी सुनाने लगे। लोग लिखने लगे कोई भारतीय चैनल अपने ही सैनिक जो कि वीर चक्र से सम्मानित है उसके लिए कोई ऐसा कैसे लिख सकता है।

इसी साल विंग कमांडर अभिनन्दन वर्थमान ने मिग 21 विमान से पाकिस्तान के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। इस हमले के दौरान उनका MIG 21 भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके बाद वह POK में पैराशूट के साथ गिर गए। पाकिस्तान ने उन्हें बंदी बना लिया था। लेकिन महज कुछ घंटों के बाद ही पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा। भारत सरकार ने उनके पराक्रम के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित भी किया।

सोमवार को एक बार फिर से वह MIG 21 की सवारी करते दिखे। साथ थे एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ। इस खबर को बताते हुए NDTV ने लिखा- अभिनन्दन वर्थमान, वो पायलट जिसे फरवरी में पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था, एयर चीफ मार्शल के साथ मिग 21 में उड़ान भरी।

अभिनन्दन के बारे में NDTV की रिपोर्टिंग पर ट्विटर यूजर्स भड़क गए। ऐसे लोग ने NDTV को खरी खोटी सुनाते हुए लिखने लगे कि क्या आपको ये बताने में शर्म आ रही है कि उन्होंने पाक का F-16 विमान मार गिराया था। ऐसे बहुत से यूजर्स एनडीटीवी को गद्दार तक की संज्ञा दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा कि एनडीटीवी का बायकॉट कर देना चाहिए। देखिए ऐसे ट्विटर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं:

Do you feel shame to say that he shotdown F-16?

You guys are the worst sort of journalist.#Presstitutes — brahmananda (@brahman79837475) September 2, 2019

Ye pakistani log indian product ban kar rahe hai.. par india me abhi bhi ye pakistani channel chalna bandh nahi hua. — SubbuS (@Subbu_06) September 2, 2019

You guys are the most shameless. I can use even more colourful language but then my account will be blacked out. Looks like your founders need to spend a couple of days in the slammer. — Sarvesh bg (@esha1970) September 2, 2019

@ndtv should be banned or boycotted.. don’t follow this morally bankrupt. Channel.. — Naaz nisar khan (@pak_shazia) September 3, 2019

tameez se likh “Pilot who destroyed Pakistan’s f-16”, warna abhi sirf practice ke liye uda hai wo, agli baar NDTV office ko hi Balakot bana dega bc. — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) September 2, 2019

Dear Pakistan Media … Abhinandan is the one from Indian Air Force who Shot down F16 … Thanks!https://t.co/wE4FuuDgnB — Srikanth (@srikanthbjp_) September 2, 2019

Who is Abhinandan? – He shot down a 4th Generation F-16 of Pakistan with his 2nd Generation MiG-2 Out of so many points @ndtv opted to use “pilot captured by Pakistan” Blot on journalism.#NDTV @ndtv — आर्य Jaani….Sam (ब्राह्मण) (@ashualive) September 2, 2019

