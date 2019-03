हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुरुवार (सात मार्च, 2019) को सोशल मीडिया पर कंपनी का बनाया हुए एक विज्ञापन वायरल हो रहा था। यूजर्स उसी के आधार पर कंपनी के बहिष्कार की मांग कर रहे थे। दरअसल, कंपनी का यह विज्ञापन कुंभ में बिछड़ने वाले बुजुर्गों पर आधारित था। उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक बेटा मेले के बीच पिता को छोड़ देता है, जबकि चंद पलों बाद उसे गलती का अहसास होता है, तो वह वापस पिता के पास लौट जाता है।

बुधवार (छह मार्च) को एचयूएल के टि्वटर हैंडल से इस एड का वीडियो भी शेयर किया गया। ट्वीट में हिंदुस्तान यूनिलिवर के एक उत्पाद का जिक्र करते हुए लिखा गया था, “यह (उत्पाद) हमें उन लोगों को हाथ थामे रहने के लिए प्रेरित करता है, जिन्होंने हमें और हमारे आज को बनाया।”

.@RedLabelChai encourages us to hold the hands of those who made us who we are. Watch the heart-warming video #ApnoKoApnao pic.twitter.com/P3mZCsltmt

— Hindustan Unilever (@HUL_News) March 7, 2019