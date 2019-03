आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा ‘मैं भी चौकीदार’ नामक कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन के तहत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे ‘चौकीदार’ लगा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने भी इसी के तहत अपने नाम के आगे ‘चौकीदार’ लगाया हुआ है। इस पर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ट्वीट कर सुषमा स्वराज से पूछा कि ‘मैम, हमें लगता था कि आप हमारी विदेश मंत्री हैं और भाजपा की सबसे समझदार नेता हैं। फिर आप खुद को चौकीदार क्यों कह रही हैं।’ इस पर सुषमा स्वराज ने भी मजेदार जवाब देते हुए कहा कि “क्योंकि मैं भारतीय हितों और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की चौकीदारी कर रही हूं।”

उल्लेखनीय है कि जर्मनी के म्यूनिख में एक भारतीय दंपती पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में पति प्रशांत बासारुर की मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी स्मिता गंभीर रुप से घायल हो गई है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और म्यूनिख में मौजूद भारतीय अधिकारियों को दंपती के बच्चों का ख्याल रखने के निर्देश दिए। इसी ट्वीट के दौरान यूजर ने सुषमा स्वराज से उपरोक्त सवाल किया था।

Because I am doing Chowkidari of Indian interests and Indian nationals abroad. https://t.co/dCgiBPsagz

— Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 30, 2019