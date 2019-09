सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान को लगातार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कभी भिखारी सर्च करने पर गूगल पाकिस्तान के पीएम की तस्वीर दिखाता है तो कभी पोर्न स्टार को कश्मीरी पीड़ित समझ ट्रोल का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ है। इस बार भी सोशल मीडिया में पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ रहा है। इस बार सोशल मीडिया में पाकिस्तान की शर्मिंदगी का कारण बने हैं वहां के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी।

दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो किसी पाकिस्तानी न्यूज चैनल का लग रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि फवाद चौधरी चांद की बात करते हुए न्यूज एंकर को कहते हैं कि, ‘हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। चांद को लेकर इतना पापड़ क्यों बेलना। चांद तो सामने ही नजर आजाता है।’ फवाद चौधरी की बात सुनकर ऐसा लगता है कि वह शायद भारत के चंद्रयान मिशन को फिजूल बताते हुए अपने मंत्रालय का स्टैंड बता रहे थे। हालांकि जितनी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है उससे ये कंफर्म नहीं है कि चंद्रयान के मुद्दे पर ही फवाद चौधरी ने ऐसा बयान दिया है।

फवाद चौधरी के इस बयान पर सोशल मीडिया मजे ले रहा है। लोग लिख रहे हैं कि नजर तो इन्हें भारत का बॉर्डर भी आता है फिर ये आतंकियों पर खर्चा क्यों करते हैं। कुछ ने लिखा कि कश्मीर भी दिख ही जाता होगा तुम लोगों को। फिर उसके लिए इतने पापड़ क्यों बेल रहे हो। कुछ ने फवाद चौधरी पर चुटकी लेते हुए लिखा कि ऐसे ही हमें मजे दिलाते रहा करो..कुर्सी पर बने रहना। एक शख्स ने लिखा कि पैसा कहां है भाई तुम लोगो के पास, चांद को यहीं से देखने के अलावा कोई नहीं है तुम लोगों के पास। इसी तरह के ढेरों कमेंट्स से सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं।

pak minister @fawadchaudhry says as the moon is clearly visible from here there is no need to waste fund on researching about it pic.twitter.com/N8jJXMak2a

— Chowkidar Hardik (@Humor_Silly) September 12, 2019