नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के पास होने के बाद देश की राजधानी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान के दौरान जस्टिस एस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। सुनवाई के कुछ घंटों बाद उनका तबादला कर दिया गया। जस्टिस एस मुरलीधर को दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित कर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भेज दिया गया है।

जस्टिस मुरलीधर के तबादले की खबर जैसे ही मीडिया में आई उसपर सोशल मीडिया में भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। लोग इस तबादले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने लगे। लोग लिखने लगे कि ये काफी गंभीर मामला है। केंद्र की मोदी सरकार को ट्रोल करते हुए लोग ये भी लिखने लगे कि ये साबित करता है कि दिल्ली की हिंसा में बीजेपी के हाथ भी साफ नहीं हैं।

कुछ यूजर्स जस्टिस एस मुरलीधर के ट्रांसफर की तुलना 80 के दशक की फिल्मों से कर रहे हैं। मशहूर राइटर और स्टैंडअप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने लिखा कि ऐसा तो 80 के दशक की बी ग्रेड फिल्मों में होता था और हम कहते थे कि ये तो कुछ भी दिखा रहे हैं।

देखिए जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर सोशल मीडिया और किस तरह से रिएक्ट कर रहा है:

Justice Murlidhar of Delhi HC being transferred to the HC of Punjab and Haryana. The SC recommended this on 19th Feb.

Center notifies this to him today after he questioned them and Delhi Police over hate speech.

इतिहास गवाह है, धृतराष्ट्र ने मुरलीधर की तब भी न सुनी थी।

