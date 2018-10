बेटी को ओलों से बचाने में मां का हुआ ऐसा हाल

सोशल मीडिया पर इन दिनों 23 साल की एक मां की खूब तारीफ हो रही है। इस मां ने अपनी चार महीने की बच्ची को ओलों की मार से बचाने के लिए अपने शरीर को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था। ये घटना आॅस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में घटित हुई थी। जब ये दोनों मां-बेटी अचानक हुई बरसात और टेनिस की गेंद के आकार के ओलों के बीच में फंस गईं थीं।

आॅस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बहादुर मां का नाम फियोना सिंपसन है। फियोना अपनी बेटी और सास के साथ कॉफीशॉप से लौट रहीं थीं। फियोना ने आॅस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को बताया,” मैं बहुत तेज गाड़ी नहीं चला रही थी क्योंकि मैं साल नहीं देख पा रही थी। मुझे अपने सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सड़क की लाइन को भी ठीक से नहीं देख पा रही थी।”

फियोना ने बताया कि तूफान को और बढ़ता देखकर उन्होंने अपनी कार को ​सड़क के किनारे खड़ा करने और मौसम अनुकूल होने पर दोबारा चलने का फैसला किया। हालांकि तेज ओले गिरने के कारण कार की पिछली सीट का शीशा टूट गया और मासूम बच्ची के ऊपर खतरा बढ़ गया। फियोना ने बताया कि ये सब बेहद डरावना था लेकिन ये डरने का वक्त नहीं था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिल पाया।

no one is stronger than a mom….salute to the lady https://t.co/qBAIQTSIz8 — Pradeep Yadav (@Deepcorner) October 14, 2018

Any parent would do this, but look at those bruises! https://t.co/2oIp9ttBMs — Jen Skelly (@Jenlskelly) October 13, 2018

One of the many real life

Wonder Women. https://t.co/YERe961rGB — Ramsha (@RamblingMayhem) October 13, 2018

As a fellow mother this makes me so proud! This is motherhood, this is love https://t.co/m9lo5Qcsxt — Sara (@rinichester) October 13, 2018

Holy moly! That is one amazing mom. Her baby probably wouldn’t have had just bruises if she hadn’t shielded her baby with her own body! https://t.co/ELoNHYiR9C — Miss Robin (@MissRobinAustin) October 13, 2018

इसके बाद फियोना ने बिना कुछ सोचे-समझे कार की पिछली सीट पर लेटी बच्ची के ऊपर छलांग लगा दी। फियोना ने अपने शरीर को ढाल बनाकर बच्ची को ढक लिया। फियोना की खुली पीठ पर ओलों की बौछार होने लगी। फियोना ने बताया कि उसे खुशी है कि वह अपनी बच्ची को जिंदा रखने के लिए कुछ कर सकी।

इसके बाद फियोना को बिगड़ी हालत के कारण अस्पताल ले जाना पड़ा। फियोना ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में ओलों के वार के कारण फियोना की क्षतिग्रस्त पीठ की हालत देखी जा सकती है। फियोना ने फेसबुक पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा,”मैंने आज अपना सबक सीख लिया है। कभी भी ओलों के बीच गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।” लोग अब खुलकर फियोना की तारीफ कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। लोग उन्हें जल्दी स्वस्थ होने के संदेश भी भेज रहे हैं।

