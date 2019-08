भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का लोगों से मिलने का अपना अलग अंदाज है। कभी वह गले मिलते हैं, कभी हाथों से थपकी देते हैं तो कभी हाथों में हाथ डाले चलते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सोमवार को फ्रांस के खूबसूरत शहर बिआरित्ज में। यहां G-7 समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। एक समय ऐसा आया जब ट्रंप ने पीएम मोदी की अंग्रेजी की जमकर तारीफ कर दी। इसके बाद मोदी समेत वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। इसके बाद मोदी ने ट्रंप का हाथ अपने हाथों पर रखकर थपकी भी दी। इस मुलाकात के बाद की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया में वायरल होने लगे।

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और ट्रंप पर आधारित मीम्स की बहार आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं मीम्स की तलवार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी चली। देखिये सोशल मीडिया ने मोदी और ट्रंप की इस खास मुलाक़ात पर कैसे मजे लिए।

Sequence of events : pic.twitter.com/Z1TfbkVsvV — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) August 26, 2019

That exact moment when Trump won Kashmir for Pakistan: pic.twitter.com/agBLnqQoc6 — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) August 26, 2019

Cuz President Trump offered to mediate in Kashmir issue, fascist Modi broke his hand. Here is the proof ~ Imran Rudali Khan. pic.twitter.com/Q0WV8C2HlD — Krishna (@Atheist_Krishna) August 26, 2019

सोशल मीडिया में इमरान खान और ट्रंप के बीच हाल में हुई मुलाकात की तस्वीरें और वीडियोज भी वायरल होने लगे। इनका भी जमकर मजाक उड़ाया गया।

These are just two ordinary pictures but, telling two different stories.

Caption them! #G7Summit #ModiAtG7 pic.twitter.com/SYkNusGF6E — Nida Daddiman (@bullamyfather) August 26, 2019

बता दें कि दोनों देशों के प्रमुखों की मुलाकात में कश्मीर मुद्दे पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा है और वो दोनों इसे सुलझा लेंगे। किसी तीसरे को इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है।

पीएम मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात पर पाकिस्तान की भी नजर बनी हुई थी। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर कई बार अमेरिका से मध्यस्थता करने की गुहार भी लगा चुका है। हालांकि कल की मुलाकात के बाद उसे काफी निराशा हुई होगी।

