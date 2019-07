राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राहुल ने बुधवार को सोशल मीडिया में लेटर लिखकर इस बात की जानकारी दी। अपने लेटर में राहुल गांधी ने लिखा, ‘कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते 2019 के चुनाव में मिली हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं। हमारी पार्टी के भविष्य के लिए जवाबदेही बेहद जरूरी है। यही कारण है कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कठोर फैसले और 2019 की हार के लिए बहुत से लोगों को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। ऐसे में यह बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है कि मैं दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहूं, और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जवाबदेही को नजरअंदाज करता रहूं।’ राहुल के इस्तीफे के बाद फिलहाल मोती लाल बोरा कार्यकारी अध्यक्ष का काम देख रहे हैं। लेकिन जल्द ही कांग्रेस नए अध्यक्ष का ऐलान कर देगी। राहुल गांधी के इस्तीफे पर प्रियंका गांधी ने कहा, ‘राहुल गांधी जैसा करने का साहस बहुत कम लोगों के पास होता है। मैं आपके फैसले का आदर करती हूं।’

Few have the courage that you do @rahulgandhi. Deepest respect for your decision. https://t.co/dh5JMSB63P — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 4, 2019

राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष ना रहने की चर्चा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में छाई रही। लेकिन राहुल के इस्तीफे के बाद कुछ लोग बीजेपी को ट्रोल करने लगे। ऐसे लोग तमाम तरह के फनी मीम्स और वीडियोज शेयर कर बीजेपी के मजे ले रहे हैं।

Live scenes from BJP's HQ after #RahulGandhi quits as Congress president: pic.twitter.com/baeaTXhyvM — Keshav | केशव (@aryaKeshav) July 3, 2019

Current situation of Modi and Amit Shah.#RahulGandhi pic.twitter.com/GreImm6nXk — Karan Gupta (@GuptaKaran971) July 3, 2019

BJP supporters on #RahulGandhi resignation. This is Big loss for PM @narendramodi and entire BJP Family. We will miss our Star Campaigner. pic.twitter.com/1wldMB8RT0 — Akshay Singh (@Akshaysinghel) July 3, 2019

बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद ही राहुल ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। हालांकि पार्टी के लोग उनके इस्तीफे पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। लेकिन राहुल गांधी अपने फैसले पर अडिग रहे।

