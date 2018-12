बीजेपी सांसद ने राजदीप को चिढ़ाया, सरदेसाई ने दिया ये जवाब

मशहूर टीवी पत्रकार और भाजपा सांसद परेश रावल के बीच ट्विटर पर खूब तीखी नोकझोंक हुई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई ट्वीट किए। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राफेल डील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका को खारिज कर दिया गया। इस पर राजदीप ने ट्वीट कर लिखा, ‘ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें राफेल सौदे की जांच अदालत की निगरानी में करने को कहा गया। मोदी सरकार के लिए बड़ी बढ़त।’ सरदेसाई के इस ट्वीट के बाद अभिनेता से सांसद बने रावल ने ट्वीट कर लिखा, ‘उम्मीद है आप दुखी नहीं होंगे।’ इसके जवाब में पत्रकार ने भी ट्वीट किया। उन्होने लिखा, ‘बिल्कुल नहीं सर। मैं वास्तव में तब खुश रहूंगा जब भारत में कोई भूखा नहीं हो, किसान आत्महत्या ना करें, नौकरियां भरपूर हो। और हां आपने संसद में थोड़ा भाग लिया होता और अधिक बात की होती।’ इससे गुस्साए परेश रावल ने ट्वीट कर लिखा, ‘संसद में मेरी हाजिरी 60 फीसदी से ज्यादा है। मैंने इस दौरान 185 सवाल पूछे। जबकि सबसे पुरानी पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष 50 फीसदी से भी कम बार संसद में मौजूद रहे। उन्होंने सवाल पूछे ‘जीरो’ यानी एक भी नहीं। आपको वीकेंड की शुभकामनाएं। पर इरादा नहीं है।’

My attendance is above 60% and have raised 185 que . The attendance of the young president of the oldest political party is below 50% and have raised 0 (zero) que .wishing you a happy (pun not intended)weekend. https://t.co/TmtpeqZP0g

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) December 14, 2018