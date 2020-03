पाकिस्तान के एक न्यूज डिबेट शो में मशहूर लेखक खलील-उर-रहमान ने महिला पत्रकार पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। न्यूज डिबेट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला पाकिस्तान में चल रहे औरत मार्च से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में महिलाएं इन दिनों अपने हक औऱ अधिकार के लिए मार्च निकाल रही हैं। इस औरत मार्च की पंच लाइन है- मेरा जिस्म मेरी मर्जी।

इसी औरत मार्च पर डिबेट के लिए न्यूज चैनल ने पाकिस्तानी राइटर-डायरेक्टर खलील-उर-रहमान को न्योता दिया था। डिबेट में औरत मार्च की पैरवी करने के लिए वहां की मशहूर पत्रकार मारवी सिरमद भी फोनलाइन पर मौजूद थीं। अपनी बात रखते हुए खलील-उर-रहमान ने कहा कि, ‘मेरा जिस्म, मेरी मर्जी जैसे नारों पर अदालत के रोक लगाने के बाद जब मैं मारवी जैसे लोगों के मुंह से ये नारा सुनता हूं तो मेरा कलेजा हिलता है।‘

खलील की ये बात सुनके ही पत्रकार मारवी सिरमद ने ‘मेरा जिस्म, मेरी मर्जी‘ का नारा लगा दिया। इतने पर खलील बुरी तरह भड़क गए औऱ मारवी सिरमद को डांटने लगे। खलील सारी मर्यादाएं पार करते हुए अभद्र शब्दों के साथ बदसलूकी करने लगे। खलील यहां तक बोल गए कि, ‘तेरे जिस्म में है क्या? बीच में मत बोल। थूकता नहीं है कोई तेरे जिस्म पे। अपना मुंह बंद रख।‘

महिला पत्रकार मारवी सिरमद ने खलील की बदतमीजी का वीडियो ट्वीट कर उनपर निशाना साधा है। मारवी ने लिखा- किसी सभ्य मीडिया इंडस्ट्री के सामने इस तरह की टिप्पणी हुई होती तो वो ऐसे लोगों का बहिष्कार करती, लेकिन यह हमारा प्रिय इस्लामी गणराज्य है। दुर्व्यवहार करने वाले को किसी तरह की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर मीडिया हाउस उनका ऐसे ही स्वागत करेगा।

This is the man who preaches morality and mannerism to women participating #AuratMarch . Just see the true face of anti #AuratMarch crowd. https://t.co/Ign5vl2wrw

पाकिस्तान के आम से खास तमाम लोग खलील-उर-रहमान की हरकत के लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। फिल्म एक्ट्रेस माहिरा खान ने भी खलील को लताड़ा है। माहिरा ने कहा- जो मैंने अभी देखा और सुना उससे मैं सदमें में हूं। ये पूरी तरह से बीमार है। ये वही आदमी है जिसने टीवी पर एक महिला को गाली दी थी और उसे एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। किस कारण से? अगर हम इस तरह की सोच को खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी उतने ही दोषी हैं।

I am shocked at what I have just heard and seen!! Sick to the core. This same man who abused a woman on tv is revered and given project after project because of what? We are as much to blame if not more for perpetuating this thinking! #khalilurrehmanqamar

— Mahira Khan (@TheMahiraKhan) March 4, 2020