Rahul Gandhi’s Interview: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। इंटरव्यू राहुल गांधी ने इंडिया टुडे मैगजीन के लिए दिया है। इस इंटरव्यू को मैगजीन के आगामी अंक में छापा जाएगा। इंडिया टुडे चैनल पर इस इंटरव्‍यू का प्रचार तो हो रहा है, लेकिन इसे दिखाया नहीं जाएगा। ऐसे में इसे लेकर सोशल मीडिया में लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि इतना बड़ा चैनल होने के बावजूद इंडिया टुडे ने केवल मैग्‍जीन के लिए इंटरव्‍यू लिया! कई लोग यह भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने इंडिया टुडे को वीडियो इंटरव्यू दिया था, लेकिन बाद में उन्‍होंने इसे चैनल पर चलाने से मना कर दिया।

दो मई को चैनल पर इंटरव्‍यू के प्रसारण का टिकर भी चलाया गया था। इंडिया टुडे के ट्विटर हैंडल से बताया गया था कि ”इंडिया टुडे टीवी पर देखिए राहुल गांधी का सबसे सारगर्भित इंटरव्‍यू।” इंटरव्‍यू के दौरान की जो तस्‍वीरें छापी गई हैं, उसमें राहुल गांधी के कुर्ते के कॉलर में लैपल माइक लगा दिख रहा है। मतलब, इंटरव्‍यू रिकॉर्ड हुआ था।

इंडिया टुडे टीवी के टिकर का स्क्रीनशॉट।

Sources say Rahul Gandhi y'day gave a TV interview to India Today Group's Editor Raj Chengappa but realised it was a disaster so grabbed the recording cassettes and made them do just a published version.

Why you agreed to drop the interview @aroonpurie@sardesairajdeep?

— Chowkidar Ankur Singh (@iAnkurSingh) May 3, 2019