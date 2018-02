प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पर की गई टिप्पणी पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोशल एक्टिविस्ट मधु पूर्णिमा किश्वर ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। मधु पूर्णिमा ने रेणुका चौधरी के एक बयान पर टिप्पणी देते हुए कहा है कि जब आप किसी से रॉयल ट्रीटमेंट की उम्मीद करती हैं तो आपको भी गंवारों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। मधु पूर्णिमा किश्वर ने रेणुका चौधरी को सलाह भी दी है कि उन्हें इसे बहाने से लोगों को उनकी निजी जिंदगी में झांकने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। इससे पहले रेणुका चौधरी ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने उनपर निजी टिप्पणी की है। रेणुका चौधरी ने कहा था, “आप उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं, मैं उन्हें जवाब देने के लिए उस स्तर तक नहीं गिर सकती हूं, वास्तव में इसी को महिलाओं की गरिमा के स्तर को नीचे गिराना कहते हैं।” मधु पूर्णिमा किश्वर ने उन्हें जवाब देते हुए ट्वीट किया, “ओह डियर, बहुत मजेदार-अब आप महिला विक्टिम कार्ड खेल रही हैं! वो सभी महिलाएं जो शाही नजाकत के साथ ट्रीट होना चाहती हैं, अच्छा होगा कि वे सभी उसी तरह व्यवहार करना भी सीखें, आप उम्मीद करें कि आपके साथ सम्मान के साथ पेश आया जाए तो आप एक गंवार, मंद बुद्धि जैसा बिहेव नहीं करती हैं।”

Renuka ji better not provoke people into opening skeletons in your “family cupboard” and personal life. Social Media can be very unforgiving. https://t.co/OKLAEycmbL

Oh dear, very charming–playing woman victim card! All those women who wish to be treated with royal nazakat better learn to behave likewise. You can’t behave like an uncouth lumpen & expect to be treated with reverence. https://t.co/Vg9j0Svixb

— MadhuPurnima Kishwar (@madhukishwar) February 8, 2018