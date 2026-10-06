सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक महिला बर्फीली पहाड़ियों के बीच लहंगा पहनकर स्नोबोर्डिंग करती नजर आ रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और कड़ाके की ठंड के बीच लाल रंग का लहंगा पहने यह महिला बर्फीली ढलानों पर आसानी से फिसलती दिखाई दे रही है। पारंपरिक भारतीय पोशाक में स्नोबोर्डिंग का यह अनोखा अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब आकर्षित कर रहा है।

लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्नोबोर्डिंग करती इस महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, यह महिला कोई आम स्नोबोर्डर नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड की स्विस-इंडियन आर्टिस्ट और म्यूजिशियन BombayMami है। भारतीय पारंपरिक लहंगा पहनकर स्विस आल्प्स की बर्फीली ढलानों पर स्नोबोर्डिंग करते हुए उनका वीडियो उनके म्यूजिक प्रोजेक्ट ‘Fire in Delhi’ से जुड़ा बताया जा रहा है। सफेद बर्फ के बीच लाल लहंगे का कॉन्ट्रास्ट वीडियो को बेहद आकर्षक बना रहा है। उनका यह अंदाज न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रहा है, बल्कि उनकी भारतीय और स्विस पहचान के अनोखे मेल को भी दिखाता है। आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी।

BombayMami का ये वायरल स्टंट कितना जोखिम भरा था?

बर्फीली पहाड़ियों पर स्नोबोर्डिंग अपने आप में एक एडवेंचर स्पोर्ट है और इसमें संतुलन के साथ-साथ सही सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल भी बेहद जरूरी होता है। खासकर माइनस तापमान में शरीर को गर्म रखने के लिए विंटर स्पोर्ट्स गियर और थर्मल लेयर्स की जरूरत होती है। वीडियो में BombayMami भले ही लाल लहंगे में नजर आ रही हों, लेकिन उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उन्होंने लहंगे के नीचे थर्मल कपड़े पहने थे। इसके बावजूद पारंपरिक लहंगे के लंबे और भारी कपड़े के साथ स्नोबोर्डिंग करना आसान नहीं था। लंबे कपड़े स्नोबोर्ड के किनारे में फंस सकते हैं या संतुलन बिगाड़ सकते हैं, इसलिए इस तरह की गतिविधि में अतिरिक्त सावधानी जरूरी होती है।

BombayMami को स्नोबोर्डिंग से कौन से हेल्थ रिस्क का हो सकता था खतरा

कड़ाके की ठंड में जहां सर से लेकर पैर तक को ढकने की जरूरत होती है वहीं बॉम्बे मामी ने गर्म कपड़ों के बिना लंबे समय तक स्नोबोर्डिंग की। पर्याप्त कपड़े ना पहनने की वजह से हाइपोथर्मिया का खतरा भी बढ़ सकता है। वहीं स्नोबोर्डिंग के दौरान गिरने या संतुलन बिगड़ने से चोट लगने का जोखिम भी रहता है।

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कौन हैं BombayMami?

BombayMami स्विट्जरलैंड की एक स्विस-इंडियन आर्टिस्ट और म्यूजिशियन हैं। उन्होंने पारंपरिक भारतीय लहंगा पहनकर स्विस आल्प्स की बर्फीली ढलानों पर स्नोबोर्डिंग करते हुए वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। बताया जाता है कि यह वीडियो उनके म्यूजिक प्रोजेक्ट ‘Fire in Delhi’ का हिस्सा है। इस वीडियो में उन्होंने स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों और भारतीय पारंपरिक पहनावे को एक साथ पेश किया है।

भारतीय और स्विस पहचान का अनोखा मेल

BombayMami का जन्म स्विट्जरलैंड के बर्न में हुआ बताया जाता है। उनका नाम Shanta Azalea Venkatesh बताया गया है। उनका स्टेज नेम ‘BombayMami’ उनकी भारतीय जड़े और उनके अलग अंदाज की झलक देता है। उनका यह वीडियो सिर्फ स्नोबोर्डिंग का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनकी स्विस परवरिश और भारतीय विरासत के मेल को भी दर्शाता है। बर्फीले स्विस आल्प्स के बीच भारतीय लहंगे में उनका अंदाज इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है।

लाल लहंगे में दिखा खास अंदाज

BombayMami ने वीडियो में लाल रंग का पारंपरिक लहंगा पहना है, जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी नजर आती है। इसके साथ उन्होंने शॉर्ट ब्लाउज पहना है, जो पारंपरिक भारतीय लुक को पूरा करता है।

सफेद बर्फ के बीच लाल और सुनहरे रंग का यह लुक वीडियो को और भी आकर्षक बनाता है। खास बात यह है कि पारंपरिक और अपेक्षाकृत भारी पोशाक के बावजूद वह बर्फीली ढलान पर स्नोबोर्डिंग करती दिखाई दे रही हैं।

लहंगे में स्नोबोर्डिंग कैसे की?

माइनस तापमान से बचने के लिए BombayMami ने लहंगे के नीचे थर्मल लेयर्स पहनी थीं। हालांकि, पारंपरिक लहंगे के लंबे कपड़े को स्नोबोर्ड के किनारे में फंसने से बचाना उनके लिए एक चुनौती थी। उन्होंने स्विट्जरलैंड की बर्फीली ढलानों पर इस वीडियो को शूट किया। भारतीय लहंगे और स्विस आल्प्स का यह कॉम्बिनेशन ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खास बना रहा है।