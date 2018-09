सोशल मीडिया में इस जूते पर छिड़ी बहस, गरीबों का मजाक उड़ाने का लगा आरोप

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक जूते को लेकर बहस छिड़ गई है। ट्विटर पर कई यूजर्स ने इस जूते को बनाने वाले वाली कंपनी पर लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप भी लगाया है। जूते के डिजाइन को देखकर लोग कंपनी के इस जूते का जबरदस्त विरोध करने लगे हैं। दरअसल इटली के हाई-प्रोफाइल फैशन स्नीकर ब्रांड ‘गोल्डन गूज’ ने यह जूता मैनुफैक्चर किया है।

यह जूता अन्य सभी जूतों से बिल्कुल अलग है। इसकी वजह यह है कि इस जूते के चारों तरफ टेप चिपकाया गया है। टेप चिपका होने की वजह से यह जूता पुराना लुक दे रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इस जूते के जरिए गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जूते का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इससे गरीबों की भावनाएं आहत हुई हैं। ट्विटर पर लोग जूते के डिजाइन को बेहद खराब बता रहे हैं।

Manufactured by Italian high fashion sneaker brand ‘Golden Goose’, a pair of sneakers with ‘crumply, hold-it-all-together tape’ are being called out for glorifying poverty Read @ANI Story | https://t.co/5hLOSw0y9w pic.twitter.com/IsMD2W3kEQ — ANI Digital (@ani_digital) September 20, 2018

we’ve already got a problem if any clothing description says “crumply, hold-it-all tape details a sneaker” but it’s even bigger when that sneaker costs $530!!!!!!!!1111!!!!!111!!!!!! pic.twitter.com/yngTTyVVQ2 — joon (@joonlee) September 19, 2018

This is the world we live in. The rich Imitating the poor. — Monkey D. Lucy (@muhimiah4) September 20, 2018

When you see someone rocking this shoe pic.twitter.com/cR6b7IaxTR — Aamir (@da8wonder) September 20, 2018

This is not COOL—— my mother and her siblings ALL HAD TO WEAR TAPE on their shoes…..to school. My Grandfather was fighting in WW1 & WW2 and there was no money for new shoes. Tape was and is cheap….. — holly wilson (@StarFly_Holly) September 20, 2018

Poverty is a costume for the rich — Tom Kelly (@realtomkelly) September 20, 2018

This is the most “wanna be” clothing item I have ever seen.

It tops pricey, pre-ripped, white tees by a mile. — Bela (@_Bellabyrinth) September 20, 2018

आपको बता दें कि इस टेप स्नीकर्स की कीमत लगभग 530 USD यानी करीब (38,000 रुपए) है। यह स्नीकर्स ब्रांड के वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा ये अमेरिका के रिटेल चेन पर भी उपलब्ध है। लेकिन सोशल मीडिया पर जूते की आलोचना होने के बाद कहा जा रहा है कि इसकी डिमांड घट गई है। कंपनी को घाटा सहना पड़ रहा है।

