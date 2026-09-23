राजगढ़ ज़िले के ब्यावरा से दिल दुखाने वाली घटना सामने आई है, यहां सर्प मित्र ने जिस सांप का रेस्क्यू कर उसे बचाया उसी ने काट लिया। घटना से इलाके के लोगों में शोक है। ऑपरेशन के दौरान सांप पकड़ने वाले शख्स को सांप ने काट लिया। सांप के काटने को सर्प मित्र ने गंभीरता से नहीं लिया। रेस्क्यू पूरा करने के कुछ ही देर बाद, जब उसे बेचैनी और चक्कर आने लगे, इसके बाद परिवार वाले उसे सिविल अस्पताल ले गए।

हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मोहन गिरी के बेटे, 40 वर्षीय पिनू, पिछले करीब 10 सालों से सांप पकड़ने का काम कर रहे थे, खबर की इलाके में पर चर्चा हो रही है।

परिवार में एक बेटा और एक बेटी

सोमवार रात करीब 9 बजे पीनू को अपने मोबाइल पर खबर मिली कि पास के इलाके में एक सांप निकला है। वह उसे पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू के दौरान सांप ने पीनू की उंगली में काट लिया। पीनू अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। वह दो भाइयों में से एक थे।

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परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया

खबर मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची। सिटी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीनू के परिवार वालों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया, जिन्होंने मंगलवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

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उज्जैन के खड़े हनुमान टस से मस नहीं हुए…इस खबर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है, जब सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई ऐसी मूर्ति आ जाए जिसे हटाया न जा सके, तो क्या होता है? उज्जैन में कर्मचारियों ने मंदिर का ढांचा तो गिरा दिया है, लेकिन ‘खड़े हनुमान’ की मूर्ति को हटाने की बार-बार की कोशिशें नाकाम रही हैं। अब भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे हैं, कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। कई का कहना है कि हनुमान जी अपना स्थल नहीं बदलना चाहते हैं जबकि अधिकारी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…