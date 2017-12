VIDEO: स्मृति ईरानी का राजदीप सरदेसाई पर तंज- अपने संगठन की चिंता कीजिए जिसके अध्यक्ष राहुल गांधी हैं

गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोबारा सरकार बनाती दिख रही है। मतगणना के रुझानों में भाजपा 182 में से 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस लगभग 81 सीटों पर आगे है। भाजपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटें और कांग्रेस ने 61 सीटें जीती थीं। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बननी तय है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर बीजेपी 43 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 20-21 सीटों पर ही जीत मिलने के आसार हैं। बीजेपी की इस जीत पर पार्टी के नेताओं और समर्थकों की खुशी देखने लायक है। जीत के इस माहौल में बीजेपी सरकार में केद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की चुटकी ली है।

दरअसल रुझानों में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत मिलने के बाद स्मृति ईरानी हिंदी न्यूज चैनल आज तक पर अपनी बात रखने के लिए मौजूद थीं। राजदीप सरदेसाई स्मृति ईरानी से उनकी राय पूछ रहे थे। शो में एक समय राजदीप स्मृति ईरानी से कहने लगे कि जिस तरह से बीजेपी को पिछली बार से भी कम सीटें मिली हैं क्या ये आप लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है। राजदीप की इस बात पर स्मृति ईरानी ने बड़े ही हाजिर जवाब तरीके से रेस्पॉन्ड किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने पहली बार राजदीप को हमारी पार्टी की चिंता करते हुए देखा है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता करना छोड़ अपने संगठन की चिंता कीजिए जिसके अध्यक्ष राहुल गांधी हैं।

स्मृति ईरानी का ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग स्मृति ईरानी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि स्मृति ने राजदीप को अब तक का सबसे सही तरीके से जवाब दिया है।

