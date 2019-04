स्मृति ईरानी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। अपने पर्चे में स्मृति ईरानी ने अपनी शिक्षा को लेकर जो जानकारी दी है, उसे लेकर विवाद हो गया है। स्मृति ईरानी ने अपने नामांकन के दौरान जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि वह साल 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी नहीं कर पायी थी। लेकिन साल 2004 के लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी ने जब दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, उस वक्त उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल करने का दावा किया था। साल 2014 में स्मृति ईरानी ने प्रतिष्ठित येले यूनिवर्सिटी की डिग्री भी उनके पास होने की बात कही थी।

यही वजह है कि स्मृति ईरानी के इन दावों के चलते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब बातें हो रही हैं और यूजर्स केन्द्रीय मंत्री को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

