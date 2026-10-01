यूपी के कन्नौज से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, यहां एक पति-पत्नी सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को झांसा देकर लूटने का काम करते थे। दोनों की कहानी फिल्म बंटी-बबली के कैरेक्टर से मिलती जुलती है। दोनों पति-पत्नी सस्ते नीलामी वाले सोने की व्यवस्था करने और खराब नोटों को बदलने के बहाने लोगों को ठगते थे।

फिलहाल 27 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में इस दंपति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान कन्नौज निवासी रोहित बाजपेई और उसकी पत्नी अनु बाजपेई उर्फ चंद्रा के रूप में हुई, जो मूल रूप से नेपाल के चितवन के रहने वाले हैं।

किराये पर लिया था नया मकान

सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को बताया कि दंपति ने सीतापुर शहर के प्रेम नगर इलाके में एक मकान किराए पर लिया था और लोगों का भरोसा जीतने के लिए फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पेश किया और लोगों से ठगी की।

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अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने नीलामी वाला सोना दिलाने के लिए मकान मालिक रामनरेश जायसवाल से 20 लाख रुपये, खराब नोट बदलने के लिए 2 लाख रुपये, एक अन्य शख्स के माध्यम से 1 लाख रुपये और उसी इलाके के एक धोबी से 4 लाख रुपये लिए।

पैसे लेकर हुए फरार

अग्रवाल ने कहा, ” दोनों 14 सितंबर को पैसे लेकर फरार हो गए और उसके बाद आगरा, कोटा, बैतूल और चेन्नई में स्थान बदलते रहे।” उन्होंने आगे बताया कि धोखाधड़ी के पैसों से कथित तौर पर लगभग 6 लाख रुपये के सोने के गहने और दो मोबाइल फोन खरीदे गए थे।

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पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 लाख रुपये नकद, 38.740 ग्राम सोने के गहने, चार मोबाइल फोन और इनकम टैक्स, आधार और पैन कार्ड जैसे नकली पहचान दस्तावेज बरामद किए गए। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि आरोपी 2005 से ही इसी तरह की धोखाधड़ी में शामिल रहे हैं और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और बिहार में मामले दर्ज हैं।

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