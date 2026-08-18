नेपाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री सीता बादी इन दिनों चर्चा में हैं। लोग उन्हें ममता की मिसाल कह रहे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें मंत्री सीता बादी एक छोटी बच्ची को गोद में लेकर दूध पिला रही थीं। लोगों ने इसे “मां जैसी ममता” कहा और खूब तारीफ की लेकिन ये बच्ची उनकी अपनी नहीं थी।

क्या हुआ था?

दरअसल, काठमांडू के नक्सल में “बाल मंदिर” नाम के एक शेल्टर होम से 20 बच्चों को बचाया गया, बारिश की वजह से वहां सीवेज का पानी भर गया था। 15 दिन से 2 साल तक के 20 बच्चे एक ही गंदे गद्दे पर थे। आसपास सूखे नूडल्स पड़े थे। किसी के कपड़े गंदे थे, किसी को खांसी थी तो किसी की नाक बह रही थी। सोशल मीडिया पर किए गए एक कमेंट के बाद मंत्री सीता बादी बिना बताए ही वहां पहुंच गई। हालात देखकर उन्होंने तुरंत बच्चों को वहां से हटाने का आदेश दिया। बचाव टीम में केएमसी, पुलिस और मंत्री के लोग शामिल थे।

भावुक पल दिखा

19 जुलाई को मंत्री मेडिकल टीम के साथ फिर वहां गईं। डॉक्टर बच्चों का चेकअप कर रहे थे तभी 17 दिन की एक बच्ची भूख से रोने लगी। शेल्टर में न दूध था, न कुछ खाने को। मंत्री ने बच्ची को गोद में लिया और उसे स्तनपान कराया। जब तक बच्ची शांत होकर सो नहीं गई। उनकी सचिव ने कहा, “लगता है इसे कई दिन से ठीक से खाना नहीं मिला।” इस पर मंत्री सीता बादी ने कहा – “अब मैं इसकी मां हूं।”

उस शाम उन्होंने उस बच्ची को दो बार दूध पिलाया। बादी ने बताया, “जब मैंने उसे गोद में लिया तो लगा ये मेरा ही बच्चा है, आंखें भर आईं।” उन्होंने खुद भी बचपन में कुछ समय केयर होम में बिताया है। आज भी वह अपने 19 महीने के बेटे को ऑफिस ले जाती हैं।

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आरोपों पर क्या बोलीं मंत्री?

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने कहा “ये दिखावा है।”इस पर मंत्री ने कहा, “हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को बचाना है। एनसीओ को बंद करने का कोई इरादा नहीं है।” हालांकि कई लोगों ने मां की ममता कही है और तारीफ की है। लोगों का कहना है कि सत्ता से बड़ी इंसानियत है।

अब बच्चों का क्या होगा?

बच्चों के लिए 5 केयरटेकर रखे गए हैं, जिस सरकारी जमीन पर शेल्टर है वहां 4 महीने में नई बिल्डिंग बनेगी।सरकार अब सभी बाल गृहों के लिए नए नियम बनाएगी। एनसीओ की अध्यक्ष ने कहा कि बाढ़ की वजह से पानी की निकासी बंद थी और बिल्डिंग का काम अधूरा था।एक मंत्री, एक सरकारी दौरा और एक भूखी बच्ची। उस दिन सीता बादी ने साबित कर दिया कि पद से पहले इंसानियत आती है।

कौन हैं बच्चे को स्तनपान कराने वाली सीता बादी?

वायरल हुआ वीडियो देखने के बाद हर कोई यही पूछ रहा है – “ये मंत्री कौन हैं जो अनजान बच्ची की मां बन गईं?”

संघर्ष से भरा बचपन

सीता बादी का जन्म 1995 में सुर्खेत जिले में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं था। उन्होंने गरीबी, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव सब कुछ झेला। माता-पिता के साथ भेरी नदी के किनारे मजदूरी भी की। इसके बाद मात्र 12 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए घर छोड़कर काठमांडू आ गईं। वहीं रहकर उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और उच्च शिक्षा हासिल की।

राजनीति में ऐतिहासिक नाम

आज सीता बादी नेपाल की राजनीति का बड़ा चेहरा हैं, मार्च 2026 से वह नेपाल सरकार में महिला, बाल और वरिष्ठ नागरिक मामलों की मंत्री हैं। वह बादी समुदाय से आने वाली पहली संघीय मंत्री हैं। ये नेपाल के इतिहास में एक बड़ा कदम है। मंत्री से पहले “मां” सीता बादी की पहचान सिर्फ कुर्सी से नहीं है। वह अक्सर अपने 19 महीने के बेटे को मंत्रालय की मीटिंग और सरकारी कार्यक्रमों में साथ ले जाती हैं।

खुद भी बचपन का कुछ हिस्सा केयर होम में बिताया है। इसलिए अनाथ और बेसहारा बच्चों का दर्द वह अच्छी तरह समझती हैं। इसीलिए 19 जुलाई को जब शेल्टर होम में 17 दिन की बच्ची भूख से रो रही थी, तो वह खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने कहा – “अब मैं इसकी मां हूं” और उसे दूध पिलाया।

लोगों ने क्यों की तारीफ?

सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। “सत्ता में ऐसे लोग होने चाहिए” “ये दिखावा नहीं, असली ममता है क्योंकि सीता बादी ने साबित किया कि पद बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए।

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