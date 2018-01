बॉलीवुड सिंगर का इशारों में बीजेपी पर हमला- सॉरी गांधी जी, आपके हत्यारे संगठन से नाता रखने वाले आज आपको याद कर रहे

आज मंगलवार को महात्मा गांधी की 70वीं पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राजधानी दिल्ली में राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की गोली मारकर हत्‍या कर दी थी। महात्मा गांधी को उस वक्त गोली मारी गई थी जब वह शाम के वक्त प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। गांधी जी की हत्या का दोषी नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखता था। महात्मा गांधी की 70वीं पुण्य तिथि पर लोग उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के कई माननीयों ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर भी तमाम बीजेपी नेताओं ने महात्मा गांधी को याद करते हुए पोस्ट डाले। बॉलीवुड के मशहूर म्युजिक डायरेक्टर और सिंगर विशाल डडलानी ने भी इस मौके पर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में विशाल ने गांधी जी को संबोधित करते हुए एक खुला खत लिखा है। विशाल ने अपने इस ट्वीट से इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा है।

विशाल डडलानी ने लिखा- ‘डियर गांधी जी, आपके हत्यारे संगठन से जुड़े लोग भी आज पब्लिक के सामने आपकी हत्या पर शोक जता रहे हैं। वो लोग जिन्होंने हमेशा आपके विचारों का खुला विरोध किया वो आपको याद करने के दावे कर रहे हैं। वो लोग जो कलह मचाए हुए हैं और हिंदुस्तानियों के बीच हिंसा फैलाए हुए हैं वो लोग सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। सॉरी।’

Dear Gandhiji,

Today, people affiliated with the organisations that killed you, will mourn your loss, in public.

People who contravene everything you stood for, will claim your memory.

People who create strife & violence amongst Indians, will speak of Satyagraha.

Sorry.

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 30, 2018