पापोन के समर्थन में उतरी यह मशहूर सिंगर, बोली- लड़की हूं, आदमी की नीयत समझती हूं

सिंगर पापोन द्वारा कथित रूप से बच्ची को चूमने के मामले पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी और कोरियोग्राफर फराह खान ने इस वाकये के लिए पापोन की निंदा की है। वहीं बॉलीवुड की मशहूर महिला सिंगर मोनाली ठाकुर पापोन के समर्थन में आ गई हैं। फिल्म ‘दम लगा के हइसा’ में गायक पापोन के साथ ‘मोह-मोह के धागे’ गीत गाने वाली मोनाली ठाकुर ने ट्वीट कर कहा है कि वह एक लड़की हैं और एक मर्द की सेक्स कुंठा को समझती हैं। उन्होंने कहा है कि पापोन कुछ भी हो सकते हैं लेकिन जैसा लोग उनसे समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मोनाली ठाकर ने ट्वीट किया, ” कल मुझे कई कॉल आए, लोग एक शख्स द्वारा दुलार के इजहार की बड़ी अजीब तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, मैं एक लड़की हूं और समझती हूं कि एक मर्द में सेक्स को लेकर कुंठा कैसी होती है, और पापोन कुछ भी हो सकता है इसको छोड़कर, एक बच्ची के लिए ही सही, इसे छोड़े दें।”

I got so many calls yesterday for this ridiculous misinterpretation of a man’s gesture of affection! I am a girl n I know what is sexual perversion in a man! And Papon is anything but that! Leave aside for a kid! Lotsa love @paponmusic #iStandbyPapon https://t.co/UJhX9P8fZH

Monali Thakur (@monalithakur03) February 24, 2018