‘इतना महंगा फोन ले लिया तो एक पर्स भी ले लेते…’, जानिए शुभमन गिल की वायरल फोटो क्यों आ रहे ऐसे कमेंट

शुभमन गिल के सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करते की लाइक और कमेंट्स की बाढ़ आ गयी।

टीम इंडिया के स्टार बैटर शुभमन गिल (फोटो सोर्स – ट्विटर/@ShubmanGill)।

