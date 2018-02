बॉलीवुड में अपने उम्दा अभिनय के दम पर खास पहचान बनाने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। शनिवार (24 फरवरी) की रात कार्डियक अरेस्‍ट के कारण उनका निधन हो गया। अपने आखिरी पलों में 54 वर्षीय अभिनेत्री दुबई में थीं। श्रीदेवी वहां एक शादी में शामिल होने के लिए गई थीं। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे बॉलीवुड में शोक पसर गया है। फिल्मी सितारों समेत राजनेताओं ने भी श्रीदेवी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि फिल्मों के अलावा श्रीदेवी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थीं। वह अक्सर ही ट्वीट के जरिए अपने फैन्स से जुड़ती थीं। श्रीदेवी ने 23 फरवरी को आखिरी ट्वीट किया था। उन्होंने तमिल फिल्म ‘काथडी’ का ट्रेलर पोस्ट करते हुए उसके कलाकारों को शुभकामनाएं दी थीं। 20 फरवरी को काथडी का ट्रेलर रिलीज किया गया था। इस फिल्म में श्रीदेवी के भतीजे अभिषेक कार्तिक मुख्य भूमिका में हैं। श्रीदेवी ने ट्वीट कर अपने भतीजे, उनकी कोस्टार साई धनशिका और फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था, ‘काथडी के कलाकारों और पूरी टीम को बधाई। सभी ने बेहतरीन काम किया।’ श्रीदेवी के निधन की खबर सुनने के बाद उनके कई फैन्स उनके आखिरी ट्वीट पर कमेंट करके अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं।

Wishing the cast and crew of Kaathadi all the very best! @avishekactor @saidhansika https://t.co/MeKT4Uu33P

— SRIDEVI BONEY KAPOOR (@SrideviBKapoor) February 23, 2018