ऋषि कपूर ने ट्विटर काला कर दी श्रीदेवी को श्रंद्धांजलि, बयां किया दर्द

फिल्म ‘चांदनी’ अभिनेत्री श्रीदेवी की सफलतम फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में उन्होंने अपने को स्टार ऋषि कपूर के साथ अदाकारी के नये कीर्तिमान स्थापित किये। इस फिल्म में दोनों कलाकारों की जोड़ी सिने प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई थी। श्रीदेवी के असामयिक निधन से एक्टर ऋषि कपूर बेहद आहत हैं। ऋषि कपूर ने श्री देवी के लिए शोक जताने हुए अपने ट्विटर पेज का अकाउंट काला कर दिया है। ऋषि कपूर ने लिखा है कि उन्हें झटका सा लगा है और वह सदमे में हैं। ऋषि कपूर ने ट्ववीट किया, “जगते ही इस दुखद खबर को सुना, पूरे शॉक में हूं, दुखद, बोनी और उनकी दो बेटियों को मेरी दिली सांत्वाना।” इसके साथ ही ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर को ब्लैक कर दिया है। इसके नीचे उन्होंने लिखा है, “श्रीदेवी रेस्ट इन पीस”।

बता दें कि 14 सितंबर, 1989 को रिलीज हुई थी चांदनी वो फिल्म थी जिसमें श्रीदेवी का अभिनय हिन्दुस्तान के सामने निखर कर आया। रोमांस किंग यश चोपड़ा ने स्विटजरलैंड की हसीन वादियों में इस फिल्म को यूं फिल्माया कि एक पूरी पीढ़ी के ख्वावों में श्रीदेवी छा गई। ऋषि कपूर इस फिल्म में उनके साथ खूब जमे थे। इस मूवी ने श्रीदेवी को वो ऊचाइंयां दी जिसकी ख्वाहिश हर हीरोईन की होती हैश्रीदेवी (54 वर्ष) का बीती रात दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दुबई में वह अपने भतीजे मोहित मारवाह के विवाह समारोह में शामिल होने के लिये गयी थीं।

Woken up to this tragic news. Absolute shock. Sad. Heartfelt condolences to Boney and their two daughters!

— Rishi Kapoor (@chintskap) February 25, 2018