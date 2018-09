मछली को ताजा दिखाने के लिए चिपका दी नकली आंख, सोशल मीडिया में हैरानी जता रहे लोग

कई लोग मछली खाने के शौकीन होते हैं। आज अलग-अलग बाजारों में कई तरह की मछलियां खाने के लिए उपलब्ध हैं जिनका स्वाद लोगों को काफी पसंद आता है। लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद आप जब कभी बाजार में मछली खरीदने जाएंगे तो आप जरूर सावधानी बरतेंगे। दरअसल कुवैत में एक शख्स मछली को नकली आंखें लगाकर उसे बाजार में बेच रहा था। मछली खरीदने वालों को मछली ताजी दिखे इसके लिए यह तरीका अपनाया गया था। लेकिन यह चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। जानकारी के मुताबिक कुवैत के स्टोर में नकली आंखें लगाकर कुछ मछलियों को रखा गया था। ऐसा मछलियां ताजी दिखने के लिए किया गया था। स्टोर में बिकने के लिए रखी कई मछलियों की आंखें नकली पाई गई हैं।

अल बयान अखबार ने स्टोर में नकली आंखें चिपका कर बेची जा रही मछलियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीरें देखने के बाद लोग हैरान रह गए हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इन तस्वीरों पर हैरानी जताई है तो कुछ लोग इसे लेकर काफी नाराज भी हैं।

Never judge the freshness of fish by the googliness of their eyes. https://t.co/hW50lwpwCz

Well this certainly looks fishy. I hope they go to court and are found gill-ty. https://t.co/aB3fh871WE

— M’BlockU (@rodimusprime) September 1, 2018