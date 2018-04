शोभा डे ने कहा- मोदीजी मसाला रोकिए नहीं, थोड़ा और मिर्ची-तड़का लगाइए, लोगों ने कर दिया ट्रोल

मशहूर कॉलमिस्ट और लेखिका शोभा डे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। रविवार रात किए गए अपने एक ट्वीट में शोभा डे ने लिखा कि ‘कृप्या रुकिए मत! मीडिया को और मिर्ची और तड़का देते रहिए। धन्यवाद मोदी जी।’ उल्लेखनीय है कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों से बात करते हुए कहा था कि वह मीडिया के सामने विवादित बयान देने से बचें और बोलते समय संयम रखें। पीएम मोदी ने कहा था कि क्या हमने कभी सोचा है कि हम ही कुछ गलतियां करके मीडिया को मसाला दे देते हैं। यह मीडिया का दोष नहीं है, हमें ही खुद पर संयम रखना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि शोभा डे का ताजा ट्वीट पीएम मोदी के इसी बयान को निशाना बनाकर किया गया है।

वहीं शोभा डे यह ट्वीट करके लोगों के निशाने पर आ गई हैं। शोभा डे के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शोभा डे की ही आलोचना करनी शुरु कर दी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी शोभा डे मोदी सरकार की आलोचना कर चुकी हैं और अपने कई ट्वीट को लेकर लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं। शोभा डे ने एक बार ट्वीट कर भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों की आलोचना की थी। शोभा डे ने लिखा था कि ओलंपिक में टीम इंडिया का उद्देश्य सिर्फ सेल्फी लेना और खाली हाथ वापस आ जाना है। यह पैसे और मौकों की बर्बादी है बस। शोभा डे के इस ट्वीट पर लोगों ने उनकी काफी आलोचना की थी।

#masalaforthemedia Please don’t stop! More mirchi, more tadka. Thank you, Modiji. — Shobhaa De (@DeShobhaa) April 23, 2018

you should stop more mirchi, at your age you should be consuming blant food,which is good for your health, stop madam — Kodandaram Balaji (@KalkisInc) April 23, 2018

You keep on creating and eating Masala…. Be happy since we are going to have many many more years under our PM Modiji — Padmakumar Kammath (@padma9136) April 23, 2018

Frnds, let’s not make her d cntr of attntn here. Sch ppl gt pleasure in posting such cmnts as we ppl instntly gv such posts d power to ruffle our calm. Let’s simply ignore her childish cmnts. Once our cmnts stp feeding her, She wl hv 2 turn 2wards some productive +ve things to do — Ajay (@tweeturre) April 23, 2018

बता दें कि हाल फिलहाल कई भाजपा नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं, जिन्हें लेकर बवाल खड़ा हो गया है। इसके बाद भाजपा नेताओं सहित पूरी पार्टी और पीएम मोदी भी लोगों के निशाने पर आ गए थे। इसी संदर्भ में पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं से कैमरे के सामने घटनाओं का विश्लेषण करने से बचने की अपील की है।

