शोभा डे ने इमरान खान के लिए कहा कुछ ऐसा कि मिलने लगी पाकिस्तान जाने की नसीहत

पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। इस बीच भारतीय लेखिका शोभा डे ने इमरान खान को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि भारत में लोग अब उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहे हैं। शोभा डे ने इमरान खान को जीत के लिए शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि भारत आईए और गले मिलिए। शोभा ने इसी के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में वो इमरान खान के साथ नजर आ रही हैं। शोभा डे के इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा की ‘किस लिए? उनसे कहिये कि पहले कश्मीर में आतंकियों को भेजना बंद करें. फिर जो आपक करना चाहती हैं करें।’ स्वप्न रॉय नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘इस तरह सकारात्मक तौर से कॉमेन्ट करने से पहले अभी इंतजार करिए और देखिए। आप भारत के लिए बात करने को लेकर ऑर्थराइज्ड नहीं हैं। ‘ एक यूजर ने लिखा कि ‘आप वहां चले जाइए। वो निश्चित तौर से आपको गले लगाएंगे।’ दीपक तिवारी नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘वहीं मिल आईए।’ एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा की ‘ चाहे पाकिस्तान में किसी भी सरकार बन जाए. चाहे कितनी बार भी हम उन्हें गले लगा लें. लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा।

Come and get a hug in India! Congratulations @ImranKhanPTI pic.twitter.com/UWUXc4RE6A — Shobhaa De (@DeShobhaa) July 26, 2018

for what? tell him to stop terrorist infiltration in Kashmir. Then do whatever you want to do — Ashish (@ShilwantAshish) July 26, 2018

Wait and watch for some more days before you comment in a positive way. Please remember, you are not authorized to talk for India. — Swapan Roy (@_swapan18) July 26, 2018

Even better, you go there, give him a hug, and perhaps stay there, forever, peacefully. — Tuco (@tuco_blondie) July 26, 2018

It was clearly a biased election in Pakistan. Army and judiciary supporting and want a person who can be their puppet. And you congratulating him. Pakistan situation will only going to be worse from now on. And stop doing such act of disgrace. — AMIT PANDEY (@AMITPANDEY0508) July 26, 2018

आपको बता दें कि पाकिस्तान में हुए चुनावों के बाद चुनावी नतीजों से यह लगभग साफ हो चुका है पड़ोस में इसबार इमराऩ खान की सरकार बनेगी। इन चुनाव में सबसे करारा झटका मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को लगा है। हाफिज सईद ने इस चुनाव में 265 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन कहीं से भी उसके किसी भी उम्मीदवार के जितनी की खबर अब तक नहीं आई है। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज दूसरे नंबर पर रही तो वही पीपीपी तीसरे नंबर की पार्टी बनी।

