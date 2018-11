भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने हाल ही में बेटे को जन्म दिया है और फिलहाल बच्चे की देखभाल में जुटी हैं। सानिया के पति और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक भी इन दिनों अपनी पत्नी के साथ ही समय बिता रहे हैं। सानिया मिर्जा का गुरुवार को 32वां जन्मदिन मनाया, जिसे उन्होंने अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। गुरुवार को शोएब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक भावुक करने देने वाली तस्वीर शेयर की है। जिसमें वह, सानिया मिर्जा, उनका बेटा और सानिया की बहन और माता-पिता दिखाई दे रहे हैं। शोएब द्वारा पोस्ट की इस तस्वीर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और खूब कमेंट कर रहे हैं। शोएब मलिक ने इस तस्वीर के साथ लिखा है कि “सेलिब्रेशन! मेरा बेटा 16 दिन का हो गया है और उसी दिन मेरी पत्नी 16 साल युवा हो गई हैं, साथ ही मेरी सास भी। लाइफ सेट है।”

शोएब मलिक की इस तस्वीर पर कमेंट की बाढ़ सी आ गई है और लोग तस्वीर को पसंद करने के साथ ही सानिया मिर्जा को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा शोएब मलिक ने एक अन्य तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की है, जिसमें वह और सानिया की बहन, सानिया मिर्जा को किस करते नजर आ रहे हैं। सानिया मिर्जा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और लोगों को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। सानिया ने अपनी इस तस्वीर के साथ लिखा कि “मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मेरे अपनों और प्रियजनों के साथ यह दिन शानदार बीता और आपकी शुभकामनाओं ने उसे और बेहतर बना दिया। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद।”

Celebrations! My son turns 16 days old on the same day my wife turned 16 years young, and my mother in law too. Life set hey Alhumdulilah Alhumdulilah Alhumdulilah pic.twitter.com/jVxPdRk9KV

— Shoaib Malik (@realshoaibmalik) November 15, 2018