शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 27 जुलाई 1960 को जन्मे उद्ध आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर समाज के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। मौजूदा राजनीतिक माहौल में उद्धव ठाकरे के लिए जिस बधाई का खास महत्व है वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। बीजेपी-शिवसेना के बीच रिश्तों में चल रहे खटास, शिवसेना अध्यक्ष द्वारा कई मौकों पर राहुल की तारीफ के बीच कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लिखे गये ट्विटर संदेश के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि शिवसेना और कांग्रेस की वैचारिक राजनीति दो ध्रुवों पर है। लेकिन मौजूदा राजनीति और महागठबंधन की खबरों के बीच कुछ भी संभव है। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए लिखा है, “श्री उद्धव ठाकरे जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, मैं उनकी अच्छी सेहत और खुशियों के लिए कामना करता हूं।” इस ट्वीट को कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया गया है। यही नहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया है।

Best wishes to Shri Uddhav Thackeray ji, on his birthday. I wish him good health and happiness always.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 27, 2018