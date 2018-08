एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक टीवी चैनल पर लाइव डिबेट में कहा कि हमें वाजपेयी का एनडीए चाहिए। इस पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि हमें भी बाल ठाकरे वाला शिवसेना चाहिए। इंडिया टुडे पर लाइव डिबेट के दौरान शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि, हमें अटल जी के जमाने का एनडीए चाहिए।” इस पर एंकर ने पूछा कि, “आपको अटल जी चाहिए या अटल जी जैसा नेता चाहिए?” इस पर फिर से जवाब देते हुए राउत ने कहा कि हमें एनडीए चाहिए। आज एनडीए नहीं है। उनके इस सवाल पर गौरव भाटिया ने कहा कि, “हमें भी बाला साहब ठाकरे जैसा नेता चाहिए। क्या आप दे पाएंगे।”

Enjoy the moment !!!

In @sardesairajdeep‘s debate on @IndiaToday@rautsanjay61 of @ShivSena says “We want Vajpayee’s NDA”

@gauravbh of @BJP4India replies – “We also want Bal Thackeray’s Shiv Sena”

FULL STOP pic.twitter.com/QcmAmt2WvU

— Gaurav Bhatia (@gauravbh) August 11, 2018