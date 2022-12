आरक्षण से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा- नगर निकाय चुनावों में OBC Reservation खत्म होने पर भड़के शिवपाल यादव, बोले – तैयार रहें कार्यकर्ता

27 दिसंबर को को यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court and its Bench at Lucknow) ने अहम फैसला सुनाया, कोर्ट ने निकाय चुनावों को लेकर ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द कर दिया

शिवपाल यादव (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)

