यूपी चुनावः शिवपाल और अखिलेश के साथ आने पर फंसा पेच, मुलायम सिंह यादव ने कही बड़ी बात

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चीफ शिवपाल सिंह ने दावा किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव उनके लिए प्रचार करेंगे। उनता कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता एक बड़ी पार्टी से गठजोड़ करने की है। उनकी कोशिश है कि सपा से तालमेल हो जाए। इसके लिए वह प्रयासरत हैं। उनका दावा है कि मुलायम सिंह यादव खुद चाहते हैं कि अखिलेश से उनकी दोस्ती हो जाए पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े भाई का आर्शिवाद उन्हें ही मिलने जा रहा है।

एक समाचार एजेंसी से बात में शिवपाल ने कहा कि मैंने नेताजी (मुलायम सिंह यादव) से बात की। उन्होंने पूछा कब एक हो रहे हो? मैंने कहा अखिलेश को बुला लो हम 3 लोग बात कर लेंगे। नेताजी ने कहा कि अगर अखिलेश मान लेंगे तो ठीक है नहीं तो मैं आपका प्रचार करूंगा। शिवपाल का दावा है कि उकी पार्टी ने धरातल पर काम किया है और वह मजबूती से यूपी का असेंबली चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वह विरोधियों को कड़ी चुनौती देंगे।

सूत्रों का कहना है कि मुलायम कई बार जता चुके हैं कि शिवपाल के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कार्नर है। शिवपाल ने जब अपनी पार्टी का गठन किया तब मुलायम उनकी पार्टी के स्थापना समारोह में जा चुके हैं। मुलायम सिंह ने उनकी रैली में भी शिरकत की थी और उनको आशीर्वाद दिया था। लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह शिवपाल सिंह की किसी भी रैली में नहीं गए। जबकि लोकसभा चुनाव के वक्त शिवपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसके कारण एसपी को बड़ा नुकसान हुआ था और पार्टी महज पांच सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। बताया जाता है कि इस बात को लेकर मुलायम सिंह यादव शिवपाल से नाराज हो गए थे।

I know we all probably must have heard about Bitcoin but don't know how it works, I tried it in a week ago by a man who recommended me to @JULIE_FX_TRADER Twitter she guides me through and i made a return of $15,500 after a week of trading, connect with her

— JONES$$$ (@Wakanda_J) October 29, 2021