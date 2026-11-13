हिमाचल के शिमला में एक बंदर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के पास एक पेंशनर से नोटों से भरा लिफाफा छीन लिया और पहाड़ी के ऊपर से नोट नीचे उड़ा दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दरअसल, शिमला के एक बैंक में 81,800 रुपये जमा करने की एक पेंशनर की कोशिश उस समय अचानक बदल गई जब एक बंदर ने कैश वाला पैकेट छीन लिया। हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी पर नोट बिखरे होने का वीडियो वायरल होने के बाद एक बंदर की अचानक की गई हरकत ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

खबर है कि यह घटना शिमला में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के पास हुई, जहां एक बंदर ने एक पेंशनर से 81,800 रुपये का पैकेट छीन लिया जो पैसे जमा करने के लिए बैंक जा रहा था।

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ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक, बंदर ने पेड़ पर चढ़ते समय पैकेट छीन लिया फिर उसने लिफाफे से करेंसी नोट निकालकर नीचे फेंक दिए, जिससे पहाड़ी पर 500 रुपये के कई नोट बिखर गए। जैसे ही पेंशनर अपने पैसे निकालने के लिए भागा, आस-पास के लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। बताया गया है कि मौके पर मौजूद लोगों ने बिखरे हुए नोट इकट्ठा किए और मौके का फ़ायदा उठाने के बजाय पेंशनर को लौटा दिए। ज़्यादातर पैसे तो मिल गए, लेकिन 1,500 रुपये गायब हो गए और कुछ नोट खराब हो गए।

बंदरों का खतरा, चिंता का विषय

शख्स की मदद करने वाले लोकल लोगों ने आरोप लगाया कि शहर में बंदरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोकल लोगों ने कहा कि बंदर लोगों से खाना, निजी सामान और दूसरी चीज़ें छीन रहे हैं। लोगों ने बंदरों के लोगों को काटने की कथित घटनाओं की भी शिकायत की है, जिससे टूरिस्ट में डर फैल गया है।

नेटिज़न्स ने वीडियो पर रिएक्ट किया, एक यूजर ने कहा, “अरे शिमला, बंदरों ने बहुत तबाही मचाई है- वे आपके चश्मे ले जाते हैं, वे आपके पैसे ले जाते हैं।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “शिमला में बहुत बदनाम बंदर हैं। उनकी वजह से वह जगह नरक बन गई है। जब मैं वहां था तो उन्होंने मेरा फोन और दूसरा सामान भी छीन लिया, मुझे उस जगह से नफरत है।”

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महिला ने आरोप लगाया है कि कोच में मौजूद 53 साल के एक आरोपी शख्स ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद महिला की शादी भी टल गई है जो कि अगले महीने होनी थी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…