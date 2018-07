सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। पीएम मोदी के फैन ट्विटर और फेसबुक के जरिए उनसे जुड़े रहते हैं और उनकी एक-एक सलाह और बयान पर ध्यान देते हैं। पीएम भी अपने फैन्स की काफी इज्जत करते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं। अपने फैन्स से बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने बिजी शैड्यूल से वक्त निकाला और ट्विटर पर उनके सवालों के जवाब दिए। इसी क्रम में एक यूजर ने और पीएम की फैन ने उन्हें मुस्कुराने की सलाह दे डाली, जिस पर मोदी ने भी दिल को खुश कर देने वाला जवाब दिया।

शिल्पी अग्रवाल नाम की यूजर ने संसद में पीएम मोदी की स्पीच जिसमें वह अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, उस पर कमेंट करते हुए लिखा था, ‘सिर्फ एक बात है मोदी जी, आपको थोड़ा ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। बाकी सब मस्त है।’ शिप्ली के इस सुझाव पर प्रधानमंत्री ने लिखा, ‘प्वाइंट लिया जाता है।’

आपको बता दें कि शिल्पी ने पीएम के जिस वीडियो पर ये ट्वीट किया था, उसमें पीएम मोदी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर निशाना साध रहे थे। वीडियो में संसद में बोलते हुए पीएम ने कहा, ‘कांग्रेस ने देश में अस्थिरता फैलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिक व्यवस्था का दुरूपयोग किया। हमने अखबार में पढ़ा कि अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद बयान दिया गया कि कौन कहता है कि हमारे पास बहुमत नहीं है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं 1999, राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होकर के दावा किया गया था कि हमारे पास तो 272 की संख्या है और हमारे साथ और भी जुड़ने वाले हैं। पूरे देश में, और अटल जी की सरकार को केवल एक वोट से गिरा दिया, और खुद जो 272 का दावा किया था वह खोखला निकला और देश को मात्र 13 महीनों में चुनाव की ओर जाना पड़ गया। राजनीतिक अस्थिरता के द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धी करना कांग्रेस की फितरत रही है।’

Only one thing Modiji, u should smile more often!! Baaki sab mast hai

