केएल राहुल का बर्थडे था, शिखर धवन ने ऐसे किया विश कि उनको भी बोलना पड़ा- भाई एपिक है ये

भारत के धुरंधर बल्लेबाज केएल. राहुल का 18 अप्रैल को जन्मदिन था। इस मौके पर बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने उन्हें कुछ इस तरह से विश किया कि राहुल भी हंस पड़े और बोले एपिक है भाई। शिखर धवन ने राहुल को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एक कार से लगातार बच्चे निकल रहे हैं। बच्चों के निकलने का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। शिखर ने इसके साथ लिखा, “लगता है सब केएल. राहुल के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं…हैप्पी बर्थडे भाई।” राहुल को जन्मदिन की बधाई देने का शिखर धवन का यह तरीका बेहद दिलचस्प लगा। उन्होंने ट्वीट किया, “शिखर भाई ये एपिक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।” इस मौके पर राहुल के फैन्स ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। एक प्रशंसक ने लिखा, “राहुल भाई, जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। आरसीबी में आपकी गैरमौजूदगी आपकी याद दिलाती है।” दिलजीत सेन ने लिखा, “कार है या मैजिक कार।” अमकेश पांडे ने ट्वीट किया, “भारत के सबसे ज्यादा मनोरंजन कराने वाले राहुल भाई को जन्मदिन की बहुत बधाई। आपकी बल्लेबाजी का हमेशा लुत्फ उठाता हूं।”

Hahaha Shiki Bhai epic hai yeh. @SDhawan25 thank you so much.

— K L Rahul (@klrahul11) April 18, 2018