भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में साल 2017 उनके लिए बहुत ही शानदार रहा है। बुधवार को कप्तान विराट कोहली की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ मोहाली वनडे में नाबाद 208 रनों की पारी खेली जो कि उनका वनडे इतिहास में तीसरा दोहरा शतक है। रोहित शर्मा ने इस साल अबतक सात शतक जडे हैं जिनमें छह वनडे और एक टेस्ट शतक शामिल है। रोहित शर्मा को उनकी डबल सेंचुरी पर उनके साथी खिलाड़ी ढेरों बधाइयां दे रहे हैं। वहीं भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने भी एकदम अलग अंदाज में रोहित को शुभकामनाएं दी हैं।

शिखर ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी और रोहित शर्मा की एक फोटो शेयर की है जिसका उन्होंने काफी मजेदार कैप्शन दिया है। इस कैप्शन के बाद लगता है कहीं इनकम टैक्स वाले रोहित शर्मा के पीछे न पड़ जाएं। शिखर धवन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा “हिटमैन द्वारा की गई सुपर बैटिंग, तुम इस तरह डबल सेंचुरी मार रहे हो जैसे तुम गाड़ियां खरीदते हो..।” शिखर धवन के इस ट्वीट पर कई लोग रोहित शर्मा का उनकी डबल सेंचुरी के लिए बढाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं शिखर के फैन्स उनसे कह रहे हैं कि वे कब यह कारनामा करके दिखाएंगे। आपको बता दें कि इस मैच को भारतीय खिलाड़ियों ने जीता था।

Super batting by the hitman!!You’re hitting double centuries like you’re buying cars..crazy stuff@ImRo45 pic.twitter.com/y1lZvrFESQ

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) December 13, 2017