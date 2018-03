VIDEO: विराट कोहली ने शिखर धवन को किया चैलेंज, ‘गब्बर’ ने इस अंदाज में दिया जवाब

टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज शिखर धवन को अकसर मैदान पर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते देखा जाता रहा है। वो विपक्षी गेंदबाजों की हर चुनौती का डटकर मुकाबला करते आए हैं। बता दें कि शिखर धवन इस वक्त पूरे फॉर्म में हैं। गुरुवार को बांग्लादेश के साथ मैच में धवन ने धुआंधार अर्धशतक जड़ा। धवन ने 43 गेंदों पर 55 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। ये इस सीरीज में धवन के बल्ले से निकला लगातार दूसरा अर्धशतक है। जबकि उनके T20 करियर का छठा अर्धशतक है। इस बार उन्हें खुद कप्तान विराट कोहली ने एक चैलेंज दिया जिसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। दरअसल विराट कोहली ने शिखर धवन को एक चैलेंज दिया था। इस चैलेंज का नाम था स्वैगपैक चैलेंज। इस चैलेंज के तहत विराट कोहली ने शिखर धवन को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा था- ये देखो मेरा स्वैगपैक चैलेंज, शिखर धवन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। अगर हां, तो मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करो।

Check out my #AmericanTourister #SwagPack moves! @SDhawan25 think you can do better? Show me your moves… Swagpackers of India, join the #SwagPack challenge & show us your dance moves! Follow @AMtouristerIN for details! pic.twitter.com/yAB0tbG3WQ

शिखर धवन ने भी विराट के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया औऱ अपना जलवा दिखा दिया। निदास ट्रॉफी सरीज़ खेलने श्रीलंका गए शिखर धवन ने वहीं से कप्तान के चैलेंज को पूरा किया है। इस स्वैग पैक चैलेंज में पीठ पर टूरिस्ट बैग लेकर डांस मूव्स दिखाने थे। शुक्रवार को धवन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वह कप्तान कोहली के स्वैगपैक चैलेंज को पूरा करते दिख हे हैं। धवन ने पीठ पर टूरिस्ट बैग लादा औऱ अपने होटल रूम में गजब का डांस मूव दिखाया। इस चैलेंज का वीडियो पोस्ट करते हुए शिखर धवन ने लिखा- विराट कोहली ये देखो, मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा किया। अब मैं दिलजीत दोसांझ को चैलेंज देता हूं कि वो मेरा स्वैगपैक चैलेंज एक्सेप्ट करें और इसे दूसरे लेवल तक ले जाए।

@imVkohli, here it is! That is how I rock my @AMtouristerIN #Swagpack. I’m nominating @diljitdosanjh to take the Swagpack challenge to the next level! Are you ready to take up the baton from him? Follow @AMtouristerIN to show me your Swagpack moves. pic.twitter.com/PhHpfhPSBK

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) March 9, 2018