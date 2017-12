शहजाद पूनावाला का VIDEO,’गांधी की पार्टी में औरंगजेब राज, राहुल बनेंगे पहले अवैध अध्यक्ष’

शहजाद पूनावाला लगातार ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। पूनावाला ने अपने विरोध को सबके सामने रखने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। उनका यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने इसके जरिए लोगों से राहुल गांधी का विरोध करने की अपील करते हुए काला दिवस मनाने का सुझाव दिया है। पूनावाला ने राहुल गांधी को औरंगजेब बताया है और साथ ही साथ पहला अवैध अध्यक्ष भी कहा है।

वीडियो में पूनावाला यह कहते दिख रहे हैं, ‘नमस्कार, जय हिंद, सलाम.. मैं शहजाद पूनावाला, जिसने कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी को चुनौती दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में राहुल गांधी मतलब शहजादे की ताजपोशी पूरी हो जाएगी और वो कांग्रेस पार्टी के पहले अवैध और असंवैधानिक अध्यक्ष बन जाएंगे। वो कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के लिए, वोटर्स के लिए और देश की जनता के लिए एक काला दिन होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि काला वस्त्र धारण करें… सोशल मीडिया पर काला दिवस मनाने के लिए आप नए तरीके इजाद करें और इस दिन को आप काला दिवस के तौर पर याद करें। महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक की कांग्रेस पार्टी के अंदर अब औरंगजेब राज शुरू हो चुका है।’

.@Shehzad_Ind : Workers of Dynasty Mukt Congress will start protests & legal & other means to dislodge Rahul Gandhi aka Shehzada from his throne – Akbar Road to Amethi pic.twitter.com/5efuIPRMHX

— TIMES NOW (@TimesNow) December 11, 2017