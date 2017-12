लालू पर कोर्ट के फैसले को शाजिया इल्मी ने बताया खुशी का दिन, ट्विटर यूजर्स ने पूछा- 2जी में क्या हुआ?

मैंने कहा था कि कांग्रिस भ्रष्टाचार का जश्न ज़्यादादिन तक नहीं मना पाएँगे! लालू के जेल जाने से मातम शुरू! लेकिन आम भारतीय के लिए ख़ुशी के दिन की मुबारकबाद ! जय हिंद !

वहीं चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने कहा है कि इस केस में तीन जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। यह मामला देवघर के जिला कोषागार से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये निकालने से जुड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 13 दिसंबर को पूरी कर ली थी। इस पूरे मामले में कुल 34 आरोपी थे, जिनमें से 11 की मौत हो चुकी है। जबकि एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सीबीआई का गवाह बन गया।

