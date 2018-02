पीएनबी घोटाले पर शत्रुघ्न सिन्हा का तंज: चौकीदार-ए-वतन के कैशलेस को ऐसे तो न लें

पंजाब नेशनल बैंक( पीएनबी) को 11 हजार करोड़ से ज्यादा का चूना लगाकर हीरा व्यापारी नीरव मोदी के विदेश फरार होने की घटना देश में चर्चा का विषय बनी है। मोदी सरकार को विपक्ष ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदरखाने से भी बागी लोगों के हमले का सामना करना पड़ रहा है। काफी दिनों से बगावत पर उतरे पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट के जरिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी के चौकीदार वाले बयान की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि बड़ा चौकीदार सो गया, छोटा दमदार खो गया, और हम सब देखते रह गए। उनके ट्वीट पर अब सोशल मीडिया यूजर्स मौज ले रहे हैं।

…Hope wish & pray that the dream & vision of our Chowkidaar-e-Watan, of becoming “Cashless”, is not taken literally, as in the case of PNB…for reasons known to all of us. Jio India! Are there many more to come? Hope not!

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 18, 2018